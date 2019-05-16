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Asyalı'nın yüzündeki değişimle ilgili soruya verdiği yanıt şöyle: "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim."