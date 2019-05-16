Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu? Canlı yayında açıkladı
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu? Canlı yayında açıkladı
16 Mayıs 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
1
'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisiyle ünlenen Yıldız Asyalı, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu.
2
Yıldız Asyalı, yüzündeki değişimle ilgili sorulara canlı yayında yanıt verdi.
/Archive/2019/5/16/1395133_resource/5c21fab6c03c0e0cc054e3d0.jpg
3
Asyalı'nın yüzündeki değişimle ilgili soruya verdiği yanıt şöyle: "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim."
/Archive/2019/5/16/1395133_resource/Screenshot_1.jpg