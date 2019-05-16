Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu? Canlı yayında açıkladı 16 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisiyle ünlenen Yıldız Asyalı, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu.
Haber görseli
2
Yıldız Asyalı, yüzündeki değişimle ilgili sorulara canlı yayında yanıt verdi.