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Kolombiya'da engelsiz defile 17 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Cali'de düzenlenen defilede podyuma fiziksel engelli mankenler çıktı. Tasarımcıların kıyafetlerini sergileyen mankenler büyük alkış aldı.
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Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün düzenlenen Inclusion Catwalk engelsiz bir podyuma sahne oldu.