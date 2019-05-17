Kolombiya'da engelsiz defile
Kolombiya'da engelsiz defile
17 Mayıs 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Cali'de düzenlenen defilede podyuma fiziksel engelli mankenler çıktı. Tasarımcıların kıyafetlerini sergileyen mankenler büyük alkış aldı.
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Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün düzenlenen Inclusion Catwalk engelsiz bir podyuma sahne oldu.
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Savaşta yaralananlardan, doğuştan fiziksel engelle yaşama gelenlere çok sayıda manken defilede modacıların tasarımlarını sergiledi.
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Ülkede yaşayan azınlıkların da yer aldığı defilede LGBTi topluluğundan üyeler de yürüdü.
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