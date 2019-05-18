Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
18 Mayıs 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan fotoğrafları ile gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.
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Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.
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"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.
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Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.
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Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.
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Atatürk'ün Edirne Öğretmen Okulunu ziyaretinde, Atatürk Lisesinde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesinden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor.
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