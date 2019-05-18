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Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.