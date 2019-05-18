Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları 18 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan fotoğrafları ile gençlerle bir araya geldiği anların kareleri paylaşıldı.
Haber görseli
2
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.