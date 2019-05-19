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Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmasında, "Aziz Atatürk kurtuluşa ve kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılını iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın müjdecisi olan bu adım tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür ve bağımsız olarak sürdürmesini sağlamıştır" dedi.