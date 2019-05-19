Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu 19 Mayıs 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1


Bu arada gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak.
Haber görseli
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütün İskelesi’nde halka hitap edecek.