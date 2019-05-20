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Game of Thrones finalinde bir hata daha 20 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Game of Thrones'un 8. final sezonunda Starbucks bardaklı hatanın ardından son bölümde günümüzden bir obje plastik su şişesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
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Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yayınlanan final bölümünde bir sahnede, plastik bir su şişesi unutulduğu fark edildi.