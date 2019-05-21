Program erken bitti, Ahmet Hakan'a tepki yağdı
Program erken bitti, Ahmet Hakan'a tepki yağdı
21 Mayıs 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı.
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