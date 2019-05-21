Hadise'den dikkat çeken paylaşım
Hadise'den dikkat çeken paylaşım
21 Mayıs 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
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Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde 10 sene önce katıldığı Eurovision öncesi çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaşan Hadise, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı.
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Yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
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Hadise'nin fotoğraflarına binlere beğeni yağdı.