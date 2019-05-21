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Hadise'den dikkat çeken paylaşım 21 Mayıs 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
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Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.