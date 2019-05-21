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Kırklareli'nde çevre felaketi: Derede balık ölümleri 21 Mayıs 2019, Salı AA

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Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.