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Bölgedeki çiftliklerin atıklarını dereye bıraktığını iddia eden Kocaman, "Bu dereden biz hayvanlarımızı suluyoruz. Burada resmen bir katliam yapılmış. Bu kadar balığın öldüğünü gördüğümüzde şaşırdık. Babaeski'ye kadar balık ölümleri var. Biz ciddi anlamda tedirgin oluyoruz. Yetkililerin bir an önce tedbir almamalarını istiyoruz." diye konuştu.