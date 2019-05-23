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REKLAM YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede fenomen olan ve başrolünü oynadığı filmle adından sıkça söz ettiren Enes Batur, geçtiğimiz gün evleneceğini açıklayarak düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak yakın zaman sonra yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin filmin reklamı olduğu iddia edilmişti.