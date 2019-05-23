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Ünlü YouTuber Enes Batur, Tulu Bacı ile evlendi! İşte ilk kareler 23 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı Tula Bacı ile dün akşam dünya evine girdi.
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Youtube Türkiye'nin en çok takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, dün akşam gerçekleştirilen törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ülkemizde Youtuber'lık mesleğinin öncüleri arasında bulunan genç isimin düğün törenine bir çok önemli isim katıldı.