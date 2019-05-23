Natalie Portman ile Moby arasında flört gerilimi büyüyor
Natalie Portman ile Moby arasında flört gerilimi büyüyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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İki ünlü arasındaki 'flört polemiği' giderek büyüdü. Biri geçmişte sevgili olduklarını ileri sürerken diğeri de bunu yalanlayıp "Liseden henüz mezun olmuştum. Rahatsız edici bir biçimde benimle yakınlaşmaya çalıştı" diye yanıt verdi
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Müzisyen Moby'nin anılarını kaleme aldığı otobiyografi kitabı Then It Fell Apart, kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. Kitabında, Natalie Portman ile 90'ların sonunda sevgili olduklarını ileri süren Moby "O 20 ben 33 yaşındaydım" diye yazdı. Portman ise "Biz onunla sevgili değildik. Üstelik ben o zaman liseden yeni mezun olmuş 18 yaşında bir kızdım" diye yanıt verdi.
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Natalie Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda Moby'nin iddiaları hakkında ""Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi.
Portman'ın bu sözlerine Moby'nin cevabı gecikmedi. Ünlü şarkıcı Portman ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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Moby paylaşımına: "Not: Natalie'nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor" diye devam etti.
Portman ile Austin'deki bir konserinden sonra tanıştıklarını ileri süren Moby "Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu" diye yazdı. Moby, kitabında Natalie Portman ile yaşadığını ileri sürdüğü ilişkiye dair bazı ayrıntılara da yer verdi.
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Portman'ın Harvard Üniversitesi'nde okurken kaldığı yurt odasına da gittiğini ileri süren Moby, kitabında şunları yazdı: "Yüz yıllık meşe ağaçlarının altında öpüştük. Sonra onun küçük yatağında yan yana uzandık. O uyuduktan sonra ben usulca yataktan çıktım ve otelime gittim."
Natalie Portman ise tüm bu iddialara kızgın olduğunu saklamadı. Güzel oyuncu, verdiği röportajda kitabın yayıncısını da bu ayrıntıları doğrulamamakla suçladı ve "Sanki bunlar kitabın reklamı için bilerek yapılmış gibi görünüyor" dedi.
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Natalie Portman, kendi cephesinden olayı şöyle anlattı: "Liseyi bitirdikten sonra hayranı olduğum için bir konserine gittim. Arkadaş olmak istedi. Ama o sırada Moby turnede ben de film çekiminde olduğum için böyle bir şey gerçekleşmedi." Birçok kişi Moby'nin paylaştığı bu üstsüz pozun, iki ünlünün sevgili olduğunu kanıtlamaya yetmediğini belirtti.
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Natalie Portman, Siyah Kuğu filminin çekimlerinde tanıştığı Benjamin Millepied ile evli. Çiftin bir kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.