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Moby paylaşımına: "Not: Natalie'nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor" diye devam etti.



Portman ile Austin'deki bir konserinden sonra tanıştıklarını ileri süren Moby "Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu" diye yazdı. Moby, kitabında Natalie Portman ile yaşadığını ileri sürdüğü ilişkiye dair bazı ayrıntılara da yer verdi.