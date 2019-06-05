İşte hızlı kilo vermenin yolları 5 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
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İşte Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'in önerileri...
Düzenli yaptığınız egzersizin kalitesini vücutta oksijenli bir ortam yaratarak artırabilirsiniz. Bu sayede verdiğiniz kilodan çok daha ince görünme şansına sahip olabilirsiniz. Burada egzersiz süresince her 20 dakika da bir 250 ml. su içmek de egzersizi daha uzun süre yapabilmenizi sağlayacaktır. Unutmayın bol su ve burundan nefes alıp vermek yeterli. Hızlı kilo verebilmek için ikindi öğününün en sağlıklı alternatif olduğunu da unutmamanızı tavsiye ederim.
Düzenli yaptığınız egzersizin kalitesini vücutta oksijenli bir ortam yaratarak artırabilirsiniz. Bu sayede verdiğiniz kilodan çok daha ince görünme şansına sahip olabilirsiniz. Burada egzersiz süresince her 20 dakika da bir 250 ml. su içmek de egzersizi daha uzun süre yapabilmenizi sağlayacaktır. Unutmayın bol su ve burundan nefes alıp vermek yeterli. Hızlı kilo verebilmek için ikindi öğününün en sağlıklı alternatif olduğunu da unutmamanızı tavsiye ederim.
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Hızlı kilo vermek için kaç öğün yemek yemeli?
Genelde bireylerin kilo vermek için duyduğu ve uygulamaya çalıştığı kural 6 öğün kuralıdır. Oysa sağlıklı bireylerin hiçbir zaman 6 öğüne ihtiyaçları bulunmaz. Çünkü sık yemek bazı hormonları özellikle tokluk sağlayıcı hormon olan leptini, baskılar ve vücut insülin dengesinde sıra dışı bir dengesizlik yaratarak yemek yeme dürtüsünü açığa çıkarır. Hızlı kilo kaybı için dengeli diyetin öğün sayısı 4'tür. Kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği düzeniyle hızlı kilo verebilirsiniz. Eğer öğün aralarını da en az 3 saat, en fazla 6 saat zaman dilimiyle yemeğe özen gösterirseniz metabolizmanız düzenlenir ve vücut enerji dengesini kurarak kilo kaybını hızlandırır.
Genelde bireylerin kilo vermek için duyduğu ve uygulamaya çalıştığı kural 6 öğün kuralıdır. Oysa sağlıklı bireylerin hiçbir zaman 6 öğüne ihtiyaçları bulunmaz. Çünkü sık yemek bazı hormonları özellikle tokluk sağlayıcı hormon olan leptini, baskılar ve vücut insülin dengesinde sıra dışı bir dengesizlik yaratarak yemek yeme dürtüsünü açığa çıkarır. Hızlı kilo kaybı için dengeli diyetin öğün sayısı 4'tür. Kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği düzeniyle hızlı kilo verebilirsiniz. Eğer öğün aralarını da en az 3 saat, en fazla 6 saat zaman dilimiyle yemeğe özen gösterirseniz metabolizmanız düzenlenir ve vücut enerji dengesini kurarak kilo kaybını hızlandırır.
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Çok su içmek kilo verdirir mi?
Sürekli duyduğunuz bir diyet yalanını daha size açıklamak isterim. Kilolu biri sağlıklı beslense bile günde litrelerce su içerek kilo veremez. Su içmemizin amacı vücut su dengesini korumak ve vücudunuzun çalışması için gerekli olan ortamın devamlılığını sağlamaktır. Günde 8 su bardağı su içmeniz yeterlidir. Ancak kilo vermek değil, yağ yakışını artırmak istiyorsanız en az 13 su bardağı kadar içmenizi öneririm. Kilo verirken vücut direncinizi düşürmemek için günde en fazla 2 çay fincanı siyah çay içebilirsiniz. Metabolik hareketlerimizin devamlılığı için de en fazla 5 fincan yeşil çay içmenizi öneririm. İşte bir kilit noktası daha! Kahve içmeyin diyenlere inanmayın. Günde 4 fincana kadar filtre edilmiş kahve içmeniz kilo veriminizi hızlandıracaktır. İçerdiği kafeol ve kafestol denilen maddeler sizin sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır.
Sürekli duyduğunuz bir diyet yalanını daha size açıklamak isterim. Kilolu biri sağlıklı beslense bile günde litrelerce su içerek kilo veremez. Su içmemizin amacı vücut su dengesini korumak ve vücudunuzun çalışması için gerekli olan ortamın devamlılığını sağlamaktır. Günde 8 su bardağı su içmeniz yeterlidir. Ancak kilo vermek değil, yağ yakışını artırmak istiyorsanız en az 13 su bardağı kadar içmenizi öneririm. Kilo verirken vücut direncinizi düşürmemek için günde en fazla 2 çay fincanı siyah çay içebilirsiniz. Metabolik hareketlerimizin devamlılığı için de en fazla 5 fincan yeşil çay içmenizi öneririm. İşte bir kilit noktası daha! Kahve içmeyin diyenlere inanmayın. Günde 4 fincana kadar filtre edilmiş kahve içmeniz kilo veriminizi hızlandıracaktır. İçerdiği kafeol ve kafestol denilen maddeler sizin sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır.
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Kilo vermenin pratik yollarından biri de yürüyüş...
Kilo verirken birçok kişinin yaptığı en büyük hata hızlı tempoda yürüyüşler yapmaktır. Zayıflamak isterken kilo veriminizin durmamasını ve daha ince görünmeyi istiyorsanız yavaş tempoda yürüyüşü tercih edin. Yavaş tempolu uzun yürüyüşle normal yaptığınız bir egzersize göre yüzde 70 oranında daha fazla yağ yakarsınız. Size önerim, yürüyüş bandında en az 4,0 en çok 5,2 düzeyde en az 70 dakika yürüyün. Haftada 4 kez yapacağınız fiziksel aktiviteyle basen, karın ve kalçada biriken yağlardan sağlıklı beslenme düzeninizin yardımıyla kolayca kurtulacaksınız.
Kilo verirken birçok kişinin yaptığı en büyük hata hızlı tempoda yürüyüşler yapmaktır. Zayıflamak isterken kilo veriminizin durmamasını ve daha ince görünmeyi istiyorsanız yavaş tempoda yürüyüşü tercih edin. Yavaş tempolu uzun yürüyüşle normal yaptığınız bir egzersize göre yüzde 70 oranında daha fazla yağ yakarsınız. Size önerim, yürüyüş bandında en az 4,0 en çok 5,2 düzeyde en az 70 dakika yürüyün. Haftada 4 kez yapacağınız fiziksel aktiviteyle basen, karın ve kalçada biriken yağlardan sağlıklı beslenme düzeninizin yardımıyla kolayca kurtulacaksınız.
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Kilo kaybında etkin diğer bir önerim de tuzu azaltın!
Yapılan en önemli beslenme hatalarından biri de yemeklerde çok tuz kullanmak. Birçok kişi, sanılanın aksine tuz ihtiyaçlarının geldiğini düşünerek besinlere tuz ekler. Aslında besinlerle birlikte günlük tuz alımınızı karşılamış olursunuz. Unutmayın 1 gram tuz vücutta yaklaşık 200–250 ml. su tutar.
Yapılan en önemli beslenme hatalarından biri de yemeklerde çok tuz kullanmak. Birçok kişi, sanılanın aksine tuz ihtiyaçlarının geldiğini düşünerek besinlere tuz ekler. Aslında besinlerle birlikte günlük tuz alımınızı karşılamış olursunuz. Unutmayın 1 gram tuz vücutta yaklaşık 200–250 ml. su tutar.
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Öğlen sebze akşam yüksek proteinli yemeniz kilo vermenizi hızlandırır
Kilo verenlere baktığımızda genelde hem öğlen hem de akşam sebze yediklerini görürüz. Çoğunlukla da proteinden zengin iki öğün yiyerek başarıya ulaşmaya çalışırlar. Ama iki öğünde sebze yerseniz kısa bir süre sonra halsizlik, saç ve kaşlarda dökülme, dikkatte azalma görülürken kilo verme süreci 3–5 hafta sonra duraksamaya girer. Bunu yapmayın! İki öğünü proteinden zengin besin olan sadece et ve çeşitleri ile yerseniz kilo kaybınız sebzeye göre biraz daha fazla olacaktır. Öğleyin sebze, yoğurt, ekmek ve salata, akşamsa avuç içi kadar balık/ tavuk, ekmek yiyin.
Kilo verenlere baktığımızda genelde hem öğlen hem de akşam sebze yediklerini görürüz. Çoğunlukla da proteinden zengin iki öğün yiyerek başarıya ulaşmaya çalışırlar. Ama iki öğünde sebze yerseniz kısa bir süre sonra halsizlik, saç ve kaşlarda dökülme, dikkatte azalma görülürken kilo verme süreci 3–5 hafta sonra duraksamaya girer. Bunu yapmayın! İki öğünü proteinden zengin besin olan sadece et ve çeşitleri ile yerseniz kilo kaybınız sebzeye göre biraz daha fazla olacaktır. Öğleyin sebze, yoğurt, ekmek ve salata, akşamsa avuç içi kadar balık/ tavuk, ekmek yiyin.
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Kahvaltıda her gün farklı yiyecek yemek kilo vemre hızını artırır
Yapılan çalışmalarda farklı besinleri yemek, hem tekdüzeliği kaldırır hem de sevilen tüm yiyeceklerin yenilmesine olanak sağlar. Ama değişik yiyecekleri bu iki duygu durumunun ötesinde farklı yararları olduğunu çalışmacılar kanıtlamıştır. Her zaman aynı besinleri tüketmek maalesef kilo verdirmez. Sadece bir öğünde bile yapacağınız bu çeşitlilik, kiloyu hızlı vermenizde kilit rol oynayacaktır.
Yapılan çalışmalarda farklı besinleri yemek, hem tekdüzeliği kaldırır hem de sevilen tüm yiyeceklerin yenilmesine olanak sağlar. Ama değişik yiyecekleri bu iki duygu durumunun ötesinde farklı yararları olduğunu çalışmacılar kanıtlamıştır. Her zaman aynı besinleri tüketmek maalesef kilo verdirmez. Sadece bir öğünde bile yapacağınız bu çeşitlilik, kiloyu hızlı vermenizde kilit rol oynayacaktır.
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Kilo vermenin pratik yollarını bir de Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Dyt. Aysu Aydın'dan da dinlemek ister misiniz? İşte Dyt. Aysu Aydın'dan kilo verme tüyoları...
"Su içsem yarıyor!" diyorsanız metabolizma hızınızı ölçtürün
Sürekli diyettesiniz ancak bir türlü kilo veremiyorsunuz… Ailenizdeki diğer üyelerle aynı yemekleri yiyorsunuz ancak aralarında kilo alan sadece sizsiniz ve yediğiniz her şeyin fazla kilo olarak siz geri döndüğünü düşünüyorsunuz. Bu durumdan kurtulmanın yolu, ilk olarak metabolizmanızın gerçek hızını öğrenmekten geçiyor.
"Su içsem yarıyor!" diyorsanız metabolizma hızınızı ölçtürün
Sürekli diyettesiniz ancak bir türlü kilo veremiyorsunuz… Ailenizdeki diğer üyelerle aynı yemekleri yiyorsunuz ancak aralarında kilo alan sadece sizsiniz ve yediğiniz her şeyin fazla kilo olarak siz geri döndüğünü düşünüyorsunuz. Bu durumdan kurtulmanın yolu, ilk olarak metabolizmanızın gerçek hızını öğrenmekten geçiyor.
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İdeal diyet metabolizma hızınıza göre planlanmalıdır
İdeal bir şekilde ağırlık kaybı sağlayabilmek için bireyin ‘Bazal Metabolizma Hızı’ na göre beslenmesinin planlanması gerekir. Bazal Metabolizma Hızı (BMH) ; Bazal koşullar altında temel metabolik olayların (solunum, dolaşım, gastrointestinal faaliyetler, kas tonusu, vücut sıcaklığının korunması gibi) sürdürülmesi ve çeşitli organların (böbrek, karaciğer ve endokrin bezler) fonksiyonların devam ettirmesi için harcanan enerji anlamına gelmektedir. Eğer kişi BMH’nın altında besleniyorsa, ideal yağ kaybı yerine su ve kas kaybı oluşmakta, bu da kişinin sağlıksız bir şekilde kilo vermesine neden olmakta dolayısıyla günden güne yaşam kalitesi düşmektedir. Bu şekilde zayıflayan kişilerde tekrar kilo alımı kaçınılmazdır.
İdeal bir şekilde ağırlık kaybı sağlayabilmek için bireyin ‘Bazal Metabolizma Hızı’ na göre beslenmesinin planlanması gerekir. Bazal Metabolizma Hızı (BMH) ; Bazal koşullar altında temel metabolik olayların (solunum, dolaşım, gastrointestinal faaliyetler, kas tonusu, vücut sıcaklığının korunması gibi) sürdürülmesi ve çeşitli organların (böbrek, karaciğer ve endokrin bezler) fonksiyonların devam ettirmesi için harcanan enerji anlamına gelmektedir. Eğer kişi BMH’nın altında besleniyorsa, ideal yağ kaybı yerine su ve kas kaybı oluşmakta, bu da kişinin sağlıksız bir şekilde kilo vermesine neden olmakta dolayısıyla günden güne yaşam kalitesi düşmektedir. Bu şekilde zayıflayan kişilerde tekrar kilo alımı kaçınılmazdır.
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Sürekli diyette olsanız da kilo veremeyebilirsiniz
Sürekli diyet yapan, kilosunu kontrol etmeye çalışan ancak tam aksine sürekli kilo aldığına inanan kişiler aslında metabolizma hızlarının yavaş olduğunun farkında değildir. Herkesin metabolizması farklıdır. Burada metabolizma hızını belirleyen faktörler arasında; yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut cüssesi ve kompozisyonu, hormonlar, hastalıklar, menopoz, kullanılan çeşitli ilaçlar, diyet ve fiziksel aktivite büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla kişi kilo vermeden önce mutlaka metabolizma hızını ölçtürmelidir. Birçok merkezde metabolizma hızı vücut analiz cihazlarında formülize edilerek hesaplanmaktadır. Ancak bu tam olarak metabolizma hızını göstermeyebilir. 500 kaloriye kadar varabilecek hesaplama hatası olabilir. Hastanemizde en son teknoloji uygulanarak kişinin gerçek metabolizma hızını hiçbir hata payı olmadan ölçülmektedir
Unutulmamalıdır ki; kişi metabolizmasına uygun beslenirse; kas ve su yerine yağ kaybeder, ideal kilosunu kavuşur, vücut fonksiyonlarının daha da iyi olmasını sağlar ve yaşam kalitesini mükemmele yaklaştırır.
Sürekli diyet yapan, kilosunu kontrol etmeye çalışan ancak tam aksine sürekli kilo aldığına inanan kişiler aslında metabolizma hızlarının yavaş olduğunun farkında değildir. Herkesin metabolizması farklıdır. Burada metabolizma hızını belirleyen faktörler arasında; yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut cüssesi ve kompozisyonu, hormonlar, hastalıklar, menopoz, kullanılan çeşitli ilaçlar, diyet ve fiziksel aktivite büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla kişi kilo vermeden önce mutlaka metabolizma hızını ölçtürmelidir. Birçok merkezde metabolizma hızı vücut analiz cihazlarında formülize edilerek hesaplanmaktadır. Ancak bu tam olarak metabolizma hızını göstermeyebilir. 500 kaloriye kadar varabilecek hesaplama hatası olabilir. Hastanemizde en son teknoloji uygulanarak kişinin gerçek metabolizma hızını hiçbir hata payı olmadan ölçülmektedir
Unutulmamalıdır ki; kişi metabolizmasına uygun beslenirse; kas ve su yerine yağ kaybeder, ideal kilosunu kavuşur, vücut fonksiyonlarının daha da iyi olmasını sağlar ve yaşam kalitesini mükemmele yaklaştırır.
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15 dakikada metabolizma hızınızı ölçtürün, diyetiniz planlansın
Bazal metabolizma hızını ölçmek için hastadan en az 8 saat açlık ve rahat kıyafetlerle gelmesi istenir. Ölçüme başlamadan önce kişi bir yatağa uzanıp 10 dakika dinlenir. Bu süre sonunda kalp atışları yavaşlar, kendini dinlenmeye alır. Özel bir maske takıldıktan sonra 15 dakika boyunca kişinin normal soluk alıp vermesi istenir. Kişinin ortalama oksijen tüketimi, nefes miktarı, nefes sıklığı ve ortalama oksijen yoğunluğuna bağlı olarak metabolizma hızını en doğru şekilde ölçülmektedir. Böylelikle kişinin metabolizmasının hızlı mı yavaş mı çalıştığı ile ilgili veriler elde edilir. Ulaşılan metabolizma hızına göre, kişinin beslenme programı ayarlanır. Metabolizma hızı yavaş ise hızlandırıcı metodlar önerilmektedir. Eğer kişi verilen beslenme programına uyarsa ideal kilosunu kavuşması kesinlikle mümkündür.
Bazal metabolizma hızını ölçmek için hastadan en az 8 saat açlık ve rahat kıyafetlerle gelmesi istenir. Ölçüme başlamadan önce kişi bir yatağa uzanıp 10 dakika dinlenir. Bu süre sonunda kalp atışları yavaşlar, kendini dinlenmeye alır. Özel bir maske takıldıktan sonra 15 dakika boyunca kişinin normal soluk alıp vermesi istenir. Kişinin ortalama oksijen tüketimi, nefes miktarı, nefes sıklığı ve ortalama oksijen yoğunluğuna bağlı olarak metabolizma hızını en doğru şekilde ölçülmektedir. Böylelikle kişinin metabolizmasının hızlı mı yavaş mı çalıştığı ile ilgili veriler elde edilir. Ulaşılan metabolizma hızına göre, kişinin beslenme programı ayarlanır. Metabolizma hızı yavaş ise hızlandırıcı metodlar önerilmektedir. Eğer kişi verilen beslenme programına uyarsa ideal kilosunu kavuşması kesinlikle mümkündür.