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İşte hızlı kilo vermenin yolları 5 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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"Hızlı kilo vermek için ne yapmalı?" İşte hızlı kilo verme taktikleri...
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İşte Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'in önerileri...



Düzenli yaptığınız egzersizin kalitesini vücutta oksijenli bir ortam yaratarak artırabilirsiniz. Bu sayede verdiğiniz kilodan çok daha ince görünme şansına sahip olabilirsiniz. Burada egzersiz süresince her 20 dakika da bir 250 ml. su içmek de egzersizi daha uzun süre yapabilmenizi sağlayacaktır. Unutmayın bol su ve burundan nefes alıp vermek yeterli. Hızlı kilo verebilmek için ikindi öğününün en sağlıklı alternatif olduğunu da unutmamanızı tavsiye ederim.