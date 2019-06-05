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Çok su içmek kilo verdirir mi?

Sürekli duyduğunuz bir diyet yalanını daha size açıklamak isterim. Kilolu biri sağlıklı beslense bile günde litrelerce su içerek kilo veremez. Su içmemizin amacı vücut su dengesini korumak ve vücudunuzun çalışması için gerekli olan ortamın devamlılığını sağlamaktır. Günde 8 su bardağı su içmeniz yeterlidir. Ancak kilo vermek değil, yağ yakışını artırmak istiyorsanız en az 13 su bardağı kadar içmenizi öneririm. Kilo verirken vücut direncinizi düşürmemek için günde en fazla 2 çay fincanı siyah çay içebilirsiniz. Metabolik hareketlerimizin devamlılığı için de en fazla 5 fincan yeşil çay içmenizi öneririm. İşte bir kilit noktası daha! Kahve içmeyin diyenlere inanmayın. Günde 4 fincana kadar filtre edilmiş kahve içmeniz kilo veriminizi hızlandıracaktır. İçerdiği kafeol ve kafestol denilen maddeler sizin sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır.