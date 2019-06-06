Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları
Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları
6 Haziran 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul boşaldı. 9 günlük bayram tatilinde hangi ünlü nerede dinleniyor.
İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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