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Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları 6 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul boşaldı. 9 günlük bayram tatilinde hangi ünlü nerede dinleniyor.
İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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Özge Ulusoy