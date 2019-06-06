“Naime” rolüne hayat veren Ecem Erkek kimdir?
“Naime” rolüne hayat veren Ecem Erkek kimdir?
6 Haziran 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Hayat Sırları adlı dizide aldığı rol ile herkesin beğenisini kazanan ve Güldür Güldür Show’da “Naime” rolüne hayat veren Ecem Erkek kimdir?
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Ecem Erkek, 24 Haziran 1991 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan Ecem Erkek 1.64 boyunda ve 61 kilodur.
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Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Ecem Erkek, birçok farklı tiyatro oyununda rol almıştır.
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Bir zamanlar Star TV’de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizide “Şirin” isimli karakteri canlandırmıştır. Hayat Sırları dizisinde Ecem Erkek, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular ile birlikte rol aldı.
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