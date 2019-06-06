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Bir zamanlar Star TV’de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizide “Şirin” isimli karakteri canlandırmıştır. Hayat Sırları dizisinde Ecem Erkek, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular ile birlikte rol aldı.