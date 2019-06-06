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“Naime” rolüne hayat veren Ecem Erkek kimdir? 6 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Hayat Sırları adlı dizide aldığı rol ile herkesin beğenisini kazanan ve Güldür Güldür Show’da “Naime” rolüne hayat veren Ecem Erkek kimdir?
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Ecem Erkek, 24 Haziran 1991 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan Ecem Erkek 1.64 boyunda ve 61 kilodur.