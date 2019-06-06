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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi.



İstanbul seçimleri için şu ana kadar 4 anket firması yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.