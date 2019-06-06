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Optimar ve MAK Araştırma'dan son seçim anketi! İşte oy farkı 6 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar 4 anket firması yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.