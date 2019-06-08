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Evleri su basınca ortaya çıktı! 8 Haziran 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
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Eve gelen ekipler, oluşan su birikintisini boşaltırken, çalışma başlattı.