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Yapılan resmi açıklamalara göre, Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı’nın baraj kapakları 10 Haziran itibariyle kapatılarak, barajda su tutulma işlemine başlanacak. Bu durumda, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile Dicle Vadisi sular altında bırakılacak. Ekoloji Birliği ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Hasankeyf’i sular altında bırakılması planlanan Ilısu Barajı'nın 10 Haziran’da su tutulmasına karşı çok sayıda sanatçının destek verdiği sosyal medya kampanyası ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Sanatçıların ardından çok sayıda milletvekili de ''Hasankeyf İçin Geç Değil'' dedi.