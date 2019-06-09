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Şeyma Subaşı'nın mekana alınmamasının nedeni ortaya çıktı 9 Haziran 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Şeyma Subaşı’nın tatil için gittiği Çeşme’deki mekâna alınmamasının sebebi ortaya çıktı. İddialara göre Subaşı’nın eski sevgilisinin kız arkadaşı Subaşı’nı mekâna aldırmadı.
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Acun Ilıcalı’ın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Çeşme’de büyük bir şok yaşadı.