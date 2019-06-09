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ALINMAYACAĞINI BİLE BİLE



Zaten, daha önce de Şeyma’nın bu mekana alınmadığı olmuş. Yani, kapıdan ilk defa döndürülmüyor. Alınmayacağını bile bile mekana gitmesi de bana çok ilginç geldi. Burak Beser İzmir’de çok tanınmış, köklü bir aileye mensup… Aile şirketi Hidro-Mak Makine Ltd Şti. Türkiye çapında tanınan büyük bir firma…Burak Beser’in nişanlısı İzmir sosyetesinin göz bebeği Ece Akbulut.