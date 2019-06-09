Şeyma Subaşı'nın mekana alınmamasının nedeni ortaya çıktı
Şeyma Subaşı'nın mekana alınmamasının nedeni ortaya çıktı
9 Haziran 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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Şeyma Subaşı’nın tatil için gittiği Çeşme’deki mekâna alınmamasının sebebi ortaya çıktı. İddialara göre Subaşı’nın eski sevgilisinin kız arkadaşı Subaşı’nı mekâna aldırmadı.
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Acun Ilıcalı’ın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Çeşme’de büyük bir şok yaşadı.
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Bir beachte düzenlenen gündüz partisine katılmak için yola çıkan Subaşı, mekana alınmadı.
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Kapıdaki görevlilere 20 dakika boyunca dil döken Şeyma Subaşı başarılı olamayınca geri dönmek zorunda kaldı.
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Şeyma Subaşı’nın beach’e alınmama sebebi ortaya çıktı. Magazin gazetecisi Bilal Özcan, Şubaşı'nı mekana aldırmayan kişinin kim olduğunu yazdı. İşte Özcan'ın yazısı:
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Dün, Şeyma Subaşı’nın Çeşme Alaçatı’da girmek istediği bir beach’e alınmadığını yazmıştım.
Acun Ilıcalı’nın boşandığı eşinin o mekana neden alınmadığını öğrendim, işte yazıyorum.
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Momo isimli çok rağbet gören o mekanın sahibi Şeyma’nın eski sevgilisi genç işletmeci Burak Beser…
Burak Beser Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile tanışmadan önceki erkek arkadaşı.
Ve önceki gün, Şeyma Subaşı mekana girmek istediğinde beach’in sahibinin nişanlısı da Momo’daymış…
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ALINMAYACAĞINI BİLE BİLE
Zaten, daha önce de Şeyma’nın bu mekana alınmadığı olmuş. Yani, kapıdan ilk defa döndürülmüyor. Alınmayacağını bile bile mekana gitmesi de bana çok ilginç geldi. Burak Beser İzmir’de çok tanınmış, köklü bir aileye mensup… Aile şirketi Hidro-Mak Makine Ltd Şti. Türkiye çapında tanınan büyük bir firma…Burak Beser’in nişanlısı İzmir sosyetesinin göz bebeği Ece Akbulut.
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Akbulut, Alaçatı’da Dondurmino ve Kurabiye Oteli’nin de patroniçesi.
Alaçatılılar, Şeyma’nın o mekanlara da girmesinin mümkün olmadığını söylüyor.