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Millilerimizin indiği Kaflavik Havalimanı’nda karşılaştığı muamele ve kaptan Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmasına çığ gibi tepki yağarken, yapılan bu büyük saygısızlık sonrası sosyal medyada İzlanda’yı hedef alan bir hashtag oluşturuldu.

İşte yapılan o paylaşımlar: