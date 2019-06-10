Sosyal medyada İzlanda gündemi: "İzlanda'da albüm çıkarağım, bunu hak ettiler" 10 Haziran 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr
1
A Milli Futbol Takımımıza İzlanda'da yapılan büyük saygısızlığa sosyal medyada çığ tepki yağıyor... Tepkilerin yanı sıra mizahi paylaşımlar da dikkat çekti. Twitter'da açılan #turksarecomingforiceland etiketiyle yapılan paylaşımlar Türkiye gündeminde bir numaraya yerleşti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü oynayacağı İzlanda maçı öncesi yaşanan havalimanı krizi ülke gündemine oturdu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü oynayacağı İzlanda maçı öncesi yaşanan havalimanı krizi ülke gündemine oturdu.
2
Millilerimizin indiği Kaflavik Havalimanı’nda karşılaştığı muamele ve kaptan Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmasına çığ gibi tepki yağarken, yapılan bu büyük saygısızlık sonrası sosyal medyada İzlanda’yı hedef alan bir hashtag oluşturuldu.
İşte yapılan o paylaşımlar:
İşte yapılan o paylaşımlar: