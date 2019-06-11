Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Can Ateş ortaya çıktı 11 Haziran 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Kızı Lara'nın annesi Meryem Uzerli de dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Can Ateş ortaya çıktı.
2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı.
2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı.
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Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'in bir süredir New York'ta olduğu öğrenildi.
İzini kaybettirmek için sosyla medyayı da kullanmayan Can Ateş'in bu çabası katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı.
İzini kaybettirmek için sosyla medyayı da kullanmayan Can Ateş'in bu çabası katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı.