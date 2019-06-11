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Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Can Ateş ortaya çıktı 11 Haziran 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Kızı ​Lara'nın annesi Meryem Uzerli de dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Can Ateş ortaya çıktı.

2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı.
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Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'in bir süredir New York'ta olduğu öğrenildi.

İzini kaybettirmek için sosyla medyayı da kullanmayan Can Ateş'in bu çabası katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı.