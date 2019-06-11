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Gazeteci Hakan Çelik’e uçak tepkisi: İşimiz gücümüz sizin gibilerin zevki için çalışıp vergi ödemek mi?

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte İzlanda’ya giderken bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Çelik’e sosyal medyadan sert tepki geldi. Hakan Çelik ve Bakan Kasapoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan uçakla İzlanda-Türkiye maçını izlemek için Reykjavik’e gitmesine Twitter’dan gelen tepkilerden bazıları şöyle: