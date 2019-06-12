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Farkında olmasak da her anımıza etki eden 17 ilginç evren yasası 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Yaşantımızın gidişatı bir manada hep ellerimizde sanırız hani. Fakat biz istesek de istemesek de yaşamın bize dayattığı, hayatımızın en merkezinde bulunan yasalar vardır. İşte onlardan en çok etki gösteren 17 tanesini sizler için bir araya getirdik...

1. Willoughby Yasası

Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.
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2. Andrew Young Yasası

Eğer 100 iş adamı yasal olmayan bir iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.