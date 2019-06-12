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Yaşantımızın gidişatı bir manada hep ellerimizde sanırız hani. Fakat biz istesek de istemesek de yaşamın bize dayattığı, hayatımızın en merkezinde bulunan yasalar vardır. İşte onlardan en çok etki gösteren 17 tanesini sizler için bir araya getirdik...



1. Willoughby Yasası



Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.