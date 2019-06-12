Farkında olmasak da her anımıza etki eden 17 ilginç evren yasası
Farkında olmasak da her anımıza etki eden 17 ilginç evren yasası
12 Haziran 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Yaşantımızın gidişatı bir manada hep ellerimizde sanırız hani. Fakat biz istesek de istemesek de yaşamın bize dayattığı, hayatımızın en merkezinde bulunan yasalar vardır. İşte onlardan en çok etki gösteren 17 tanesini sizler için bir araya getirdik...
1. Willoughby Yasası
Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.
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2. Andrew Young Yasası
Eğer 100 iş adamı yasal olmayan bir iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.
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3. Axwell Yasası
Eğer havayı soluyabiliyor ama suyu içemiyorsanız geri kalmış bir ülkedesinizdir. oysa, suyu içebiliyor ama havayı soluyamıyorsanız kalkınmış bir ülkedesinizdir.
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4. Murphy'nin 4 Nolu Kuralı
Ne zaman bir işi yapmaya karar verirseniz, o anda yapmanız gereken bir başka iş çıkar.
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5. Lofta'nın Gözyaşları
Hiç kimse sizi kendinizi iyi hissettiğiniz zaman terk etmez.
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6. Murphy'nin 5 Nolu Kuralı
Her çözüm beraberinde yeni sorunlar getirir.
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7. Fant Yasası
Bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda, anahtar kesinlikle elinizin dolu olduğu taraftaki cebinizdedir.
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8. Monly'nin Kuralı
Mantık, yanlış sonuca özgüveninizi yitirmeden sistematik bir biçimde ulaşma yöntemidir.
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9. Murphy İlkesi
İyi bir yanlış yapmanın her zaman bir yolu vardır.
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10. Goodwin Yasası
Gözle görülen eleştirilmeye mahkumdur.
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11. Fulton'un Yerçekimi Yasası
Düşen bir nesneyi sakın tutmaya çalışmayın. Bırakın düşsün, daha az zarar görecektir.
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12. Kovac'ın Yasası
Telefonda yanlış numara çevirdiğinizde, asla meşgul çalmaz.
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13. Önemli İnsanlar Kuralı
Büyük hayranlık ve saygı duyduğunuz insanların derin düşüncelere daldığını gördüğünüzde, kendileri büyük olasılıkla öğle yemeğinde ne yiyeceklerini düşünüyorlardır.
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14. Murphy Yasası
Bir işin ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle ters gidecektir.
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15. Murphy'nin 2 Nolu Kuralı
Her iş düşündüğünüzden daha uzun sürer.
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16. Murphy'nin 3 Nolu Kuralı
Birkaç işinizin birden ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle size en çok zarar verecek iş ters gidecektir.
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17. Alaturka'nın Kuyruk Yasası
Markette veya herhangi bir yerde sıraya dikilirseniz, sizin geçtiğiniz kuyruk mutlaka en yavaş ilerleyen kuyruk olacaktır..