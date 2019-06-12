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Muhalif gazeteci için destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.
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Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.