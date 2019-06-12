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Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış ve dolu uyarıları sonrası Türkiye'nin birçok noktasında olumsuz hava şartları kendisini göstermeye başladı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili olurken, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde su baskınları yaşandı. İzmir'de yollar göle dönüşürken, Manisa'da da düşen yıldırım sonucu 9 kişi yaralandı.