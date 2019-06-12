Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda
Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda
12 Haziran 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Antalya'da düzenlenen DOSSO DOSSI FASHION SHOW’DA Türk mankenlerinin yanı sıra top model Bar Refaeli de yürüdü.
İşte fotoğraflar
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