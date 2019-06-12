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ANAR ve GENAR son anketinin sonuçlarını açıkladı! 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, bayramdan önce son yaptıkları ankette İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın birkaç puan önünde olduğunu söyledi. AKP ile çalışan GENAR Genel Müdürü İhsan Aktaş ise "Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde" diye konuştu.

Son ankette İmamoğlu 3 puan önde

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ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.