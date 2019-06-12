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Uslu şunları söyledi: "Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım'ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul'da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terk etti."