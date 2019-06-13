Vücudu yanan Sinem Umaş isyan etti: Ata benim yüzümden mi öldü?
Vücudu yanan Sinem Umaş isyan etti: Ata benim yüzümden mi öldü?
13 Haziran 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile tanınan Sinem Umaş, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini üzdü.
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Umaş, evinde köpeklerine kemik kaynatırken düdüklü tencere patladı. Ünlü ismin kolları feci şekilde yandı.
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Vücudunda büyük yanıklar oluşan Sinem Umaş, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Sinem Umaş fotoğraflara "Mama yok, köpeklere kemik kaynatayım dedim. düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notunu düştü.
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Takipçilerinin bazıları ünlü isme 'Bu halde Instagram mı düşünüyorsun?' diye tepki gösterince Umaş,
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"Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş, acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram'mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlülere herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.
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"Ata benim yüzümden mi öldü?"
Ne ara bu kadar kötü insanlar olduk asla bilmiyorum aklım almıyor. Fotoğraftaki sen değilsin diyenler mi? İyi olmuş diyenler mi? Hayvanları reklam için kullanıp para topluyorsun diyenler mi? Başkasının acısından zevk alan insanlar olarak ne yaşadınız bilmiyorum ama yaşadığımı düşmanınım başına kimse vermesin. Düdüklüde ne pişirdiğiminde önemi yok bir kaza yaşıyorum ve demediğinizi bırakmıyorsunuz. Semranın oğlu öldü Semra’nın ahı tuttu diye yazan bile gördüm yuh artık! Ata benim yüzümden mi öldü de Semra’nın ahı tutacak? Kaza yaşadım ben kaza. Kimsenin ahı değil bu kaza!
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Trilyoner olan hırsızlara tonlarca mama gönderip bana 2 kilo mama gönderirken hesap yapan sizler yüzünden kapımda 4 köpeğe ilikleri kocabaşa iyi gelir diye kocaman kemiği düdüklü harici kaynatamayacağım için yaşadım bu durumu! Bir mama gönderilmiyor ki bana ben bunları yaşamayayım. Kendim çırpınıp cebimden harcıyorum, sizlerden istediğimde ne oluyor daha klinik borcunu yatıramadık. Benim kemiği kaynatmam gerek Kocabaş egzema ona çiğ nasıl vericem? Zaten kemik ilikleri için kaynatılıyor tavuk kemiği değil ki bu!
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Böyle reklam mı olur Cidden yeter ya. Ne yapsam reklam yemin ediyorum Allah’ınızdan bulun artık...! Annem yumurta akı sürdü 2 saat sonra açım hafifledi fotoğraf çekip attım bunu bile acı çekerken nasıl atıyorsunuz diyorsunuz! Ben sabahdan akşama kadar işe yaramayan kremlerin reklamını yapıp sizlere para harcatsam kıymet bilirdiniz! Sosyal sorumlulukla uğraşıp etrafına yararlı olmaya çalışan insanları sevmezsiniz çünkü hepiniz kötüsünüz alışmışsınız reklam için herşeyi yapan ünlülere beni de onlardan zannediyorsunuz! Gerçekten yıldım Allah çok büyük kötü yorumlar yazana rabbim en büyük cezayı verecektir inanıyorum!
Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederim takipçilerim magazin sayfalarında kötü yorum yazanlara saatlerce açıklama yapmış beni savunmuş hepinize minnettarım.
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Bu arada düdüklü tencereyi soğuk suyun altına tutmak vs bunların hepsi yanlış. Doğrusu içindeki hava çıkmadan asla açılmayan güvenli düdüklüler kullanmak👍🏻
Allah hepinize vicdan versin vicdansız merhametsiz bir toplum olduk sonumuz hayrolsun
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