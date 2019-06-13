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Trilyoner olan hırsızlara tonlarca mama gönderip bana 2 kilo mama gönderirken hesap yapan sizler yüzünden kapımda 4 köpeğe ilikleri kocabaşa iyi gelir diye kocaman kemiği düdüklü harici kaynatamayacağım için yaşadım bu durumu! Bir mama gönderilmiyor ki bana ben bunları yaşamayayım. Kendim çırpınıp cebimden harcıyorum, sizlerden istediğimde ne oluyor daha klinik borcunu yatıramadık. Benim kemiği kaynatmam gerek Kocabaş egzema ona çiğ nasıl vericem? Zaten kemik ilikleri için kaynatılıyor tavuk kemiği değil ki bu!