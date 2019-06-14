'En seksi poker oyuncusu' ölü bulundu!
'En seksi poker oyuncusu' ölü bulundu!
14 Haziran 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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26 yaşındaki poker oyuncusu Liliya Novikova evinde ölü bulundu. Novikova'nın ölümüne elektrik çarpmasının yol açtığı düşünülüyor.
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Yetkililer, ilk bulguların da bu yönde olduğunu açıkladı. Ancak henüz otopsi yapılmadı.
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Liliya Novikova’nın banyoda telefonunu veya başka bir elektronik aleti şarj etmek isterken gerçekleşen elektrik çarpması yüzünden hayatını kaybettiği bildiriliyor.
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Rus basını olayı şöyle anlattı:
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Ailesi, Liliya Novikova’ya uzun süre ulaşamadıktan sonra endişelenmeye başladı. Komşuların birinden daireyi kontrol etmesini istedi.
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Genç kadının cansız bedeni banyo zemininde bulundu. Rusya Soruşturma Heyeti, “İlk incelemelerde, elektrik çarpması sebepli travma belirtileri bulundu” açıklamasını yaptı.
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Rus basınındaki haberlerin bazılarında telefonunun bozuk olması sebep gösteriliyor, bazılarında ise elektrik çarpmasıyla birlikte başını vurduğu için hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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Rusya’nın en iyi üniversitelerinden birinin mühendislik bölümünden yüksek derece ile mezun olan poker oyuncusu, sayılar konusunda oldukça yetenekliydi.
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Liliya, ülkenin önde gelen şirketlerinde işe girme şansını göz ardı ederek profesyonel poker oyuncusu oldu ve parlak bir kariyere sahipti.
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Hem internette, hem de gerçek hayatta oynuyordu. İkisinde de çok başarılıydı.
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Pokerle alakalı internet siteleri kurmuştu. Ayrıca internetteki popüler sitelerde poker dersleri veriyordu.
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