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'En seksi poker oyuncusu' ölü bulundu! 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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26 yaşındaki poker oyuncusu Liliya Novikova evinde ölü bulundu. Novikova'nın ölümüne elektrik çarpmasının yol açtığı düşünülüyor.
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Yetkililer, ilk bulguların da bu yönde olduğunu açıkladı. Ancak henüz otopsi yapılmadı.