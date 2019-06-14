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Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Amerikalı oyuncu Mira Sorvino, cinsel suçlarla ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması konulu panelde göz yaşları içinde medya patronu arkadaşı Harvey Weinstein tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlattı.
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51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.