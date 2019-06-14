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Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Oyuncu, New York valisi Andrew Cuomo ile konuşurken şunları söyledi: "Dışarıda çok sayıda tecavüz mağdurunun adalet arayışı var. Ben bu insanlara yardım etmek için geçmişte yaşadığım tecavüz ve tecavüzden kaynaklı tramvayı anlattım. Bazen tecavüz mağduru olmanıza rağmen hep kendinizi suçlayarak kendinizden utanıyorsunuz."



Mira, hangi tarihte ve nerede tecavüze uğradığı hakkında ise bir bilgi vermedi.