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Geçen çarşamba, söz konusu kafeslerden 24 adeti, başta Fox Haber Kanalı, CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarının bulunduğu binalar olmak üzere Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki işlek yaya trafiğinin bulunduğu değişik alanlara kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılmıştı.

Üzerinde "NoKidsİnCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" notuyla bırakılan ve sokaklardaki işaret ve park direklerine zincirlenen metal kafesleri sökmek için polis yoğun çaba harcamıştı.

