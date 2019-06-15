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Trump'a doğum gününde protesto 15 Haziran 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York’ta düzenlenen gösteride protesto edildi.
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Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Otel ve Tower binasının önünde toplanan göstericiler, Trump hükümetinin, özellikle yasa dışı göçmen çocukların ailelerinden koparılarak gözaltında tutulmasını ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle protesto etti.