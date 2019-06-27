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Her gün soğuk su ile yıkayın, haftada bir kez bakım yapın



Gün boyu terleyen ayakların hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Her gün soğuk su ile ayakların yıkanması vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayaklarda yaz aylarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kuruma ve özellikle topuk bölgelerindeki çatlamalardır. Ayaklar için özel olarak üretilmiş yoğun nemlendiricili bakım kremleri hijyeni sağlanmış ayaklara düzenli olarak uygulandığında kısa sürede sonuç vermeye başlar. Ayaklardaki kuruma ve çatlamaları önlemek için haftada en az bir kez mutlaka ayaklara bakım yapılmalıdır.



Yaz aylarında hava alan ve doğal malzemelerle üretilen ayakkabılar tercih edilmeli



Ayaklar insan bedeninin tüm yükünü taşıyor. Bu nedenle bakımına ve hijyenine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında mutlaka hava alan ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabı seçiminde de tercih, doğal malzemeler kullanılanlardan yana olmalıdır. Sentetik malzemelerle üretilen ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmaları, nasır ve mantar oluşumunun yanı sıra parmaklarda şekil bozukluklarına da neden olabilir. Kapalı ayakkabılarla birlikte mümkün olduğunca çorap da giyinmelidir. Ayrıca çorap seçimi de oldukça önemlidir, pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Parmak arası terliklerin ve sandaletlerin kullanımı ayak derisinin sertleşmesine sebep olur. Çok sert tabanlı terlik ve sandaletlerden uzak durulmalıdır.