Sağlıklı ayaklar için bakım şart 27 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Yaz geldiğinde şüphesiz hepimiz ağır botları ve kalın ayakkabıları rafa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm kış boyunca çoraplar ve ayakkabılar içinde hapsolan ayaklarımızsa, rengarenk sandalet ve terliklerle buluşmanın rahatlığını yaşıyor. Peki, ayaklarımız buna ne kadar hazır? Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan Diker, yaz aylarında yapılacak ayak bakımıyla ilgili bilgiler paylaşıyor.
Yaz sıcakları insanları iyice etkisi altına almaya başladı. Kalın kıyafetler yerini ince ve ferah tutacak giysilere, aksesuarlara bıraktı. Yazlık ayakkabılar, sandalet ve terlikler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, bunca hazırlık yapılırken ayaklar bu yaz esintisine ne kadar eşlik edebilecek? İşte bütün bir yazı bakımlı ayaklarla geçirebilmek için birkaç ipucu.
Yaz sıcakları insanları iyice etkisi altına almaya başladı. Kalın kıyafetler yerini ince ve ferah tutacak giysilere, aksesuarlara bıraktı. Yazlık ayakkabılar, sandalet ve terlikler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, bunca hazırlık yapılırken ayaklar bu yaz esintisine ne kadar eşlik edebilecek? İşte bütün bir yazı bakımlı ayaklarla geçirebilmek için birkaç ipucu.
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Her gün soğuk su ile yıkayın, haftada bir kez bakım yapın
Gün boyu terleyen ayakların hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Her gün soğuk su ile ayakların yıkanması vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayaklarda yaz aylarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kuruma ve özellikle topuk bölgelerindeki çatlamalardır. Ayaklar için özel olarak üretilmiş yoğun nemlendiricili bakım kremleri hijyeni sağlanmış ayaklara düzenli olarak uygulandığında kısa sürede sonuç vermeye başlar. Ayaklardaki kuruma ve çatlamaları önlemek için haftada en az bir kez mutlaka ayaklara bakım yapılmalıdır.
Yaz aylarında hava alan ve doğal malzemelerle üretilen ayakkabılar tercih edilmeli
Ayaklar insan bedeninin tüm yükünü taşıyor. Bu nedenle bakımına ve hijyenine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında mutlaka hava alan ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabı seçiminde de tercih, doğal malzemeler kullanılanlardan yana olmalıdır. Sentetik malzemelerle üretilen ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmaları, nasır ve mantar oluşumunun yanı sıra parmaklarda şekil bozukluklarına da neden olabilir. Kapalı ayakkabılarla birlikte mümkün olduğunca çorap da giyinmelidir. Ayrıca çorap seçimi de oldukça önemlidir, pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Parmak arası terliklerin ve sandaletlerin kullanımı ayak derisinin sertleşmesine sebep olur. Çok sert tabanlı terlik ve sandaletlerden uzak durulmalıdır.
Gün boyu terleyen ayakların hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Her gün soğuk su ile ayakların yıkanması vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayaklarda yaz aylarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kuruma ve özellikle topuk bölgelerindeki çatlamalardır. Ayaklar için özel olarak üretilmiş yoğun nemlendiricili bakım kremleri hijyeni sağlanmış ayaklara düzenli olarak uygulandığında kısa sürede sonuç vermeye başlar. Ayaklardaki kuruma ve çatlamaları önlemek için haftada en az bir kez mutlaka ayaklara bakım yapılmalıdır.
Yaz aylarında hava alan ve doğal malzemelerle üretilen ayakkabılar tercih edilmeli
Ayaklar insan bedeninin tüm yükünü taşıyor. Bu nedenle bakımına ve hijyenine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında mutlaka hava alan ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabı seçiminde de tercih, doğal malzemeler kullanılanlardan yana olmalıdır. Sentetik malzemelerle üretilen ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmaları, nasır ve mantar oluşumunun yanı sıra parmaklarda şekil bozukluklarına da neden olabilir. Kapalı ayakkabılarla birlikte mümkün olduğunca çorap da giyinmelidir. Ayrıca çorap seçimi de oldukça önemlidir, pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Parmak arası terliklerin ve sandaletlerin kullanımı ayak derisinin sertleşmesine sebep olur. Çok sert tabanlı terlik ve sandaletlerden uzak durulmalıdır.