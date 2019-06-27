İşte tarihi andan kareler! Ekrem İmamoğlu mazbatasını böyle aldı
İşte tarihi andan kareler! Ekrem İmamoğlu mazbatasını böyle aldı
27 Haziran 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Rakibi AKP'li Binali Yıldırım'a 800 binin üstünde oy fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.
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YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerini de kazanan İmamoğlu böylece 3 ay içinde ikinci kez mazbatasını almış oldu.
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Mazbatasını teslim alan İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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İstanbul’umuz, hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti.
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Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm temsilcilere, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.
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Bugünkü mazbatamı çoğunluğu kadın olan bir ekibin imzası ile teslim alacağım. Bu cinsiyet eşitliği adına değerli bir mesajdır
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