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İşte tarihi andan kareler! Ekrem İmamoğlu mazbatasını böyle aldı 27 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Rakibi AKP'li Binali Yıldırım'a 800 binin üstünde oy fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.
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YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerini de kazanan İmamoğlu böylece 3 ay içinde ikinci kez mazbatasını almış oldu.