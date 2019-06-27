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31 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan ancak 23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım karşısında farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'de bulunan binasına gelerek görevi devraldı. İmamoğlu, daha sonra konuşması için getirilen otobüs üzerinden kendisini bekleyen 10 binlerce İstanbulluya seslendi. Bazı haber siteler İmamoğlu'nun görevi devralmasını haberleştirirken tarihi konuşmasını görmezden gelmesi dikkat çekti. İşte o haber sitelerinden bazıları...