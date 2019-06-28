İmamoğlu'ndan Atatürk ve halkla yeni başlangıç: Saraçhane'den tarihi kareler
İmamoğlu'ndan Atatürk ve halkla yeni başlangıç: Saraçhane'den tarihi kareler
28 Haziran 2019, Cuma
AFP / REUTERS
1
23 Haziran’da rekor oyla yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra on binlerce yurttaşla birlikte görevi devraldı. Devir teslimin ardından yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, demokrasiye karşı gelmek isteyenlere ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ yanıtını verdi” dedi.
2
Konuşmasında eşitlik ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu, “Ayrımcılık yok. Milletçe
biriz. Sevgi ve huzur ortamı inşa edeceğiz” diye konuştu. İstanbul’un “adil” bir kent olacağını söyleyen İmamoğlu, “Kişiye, partiye hizmet, israf bitecek, şehrin kaynakları eşit dağıtılacak. Gece gündüz çalışacağım” dedi.
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/1119146B-0F0D-4741-B8BB-D3C39CC14643_30432058.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/B5FC2EDF-F12C-4C47-B662-5E08E7B336F7_30431906.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/E74FCD33-CDA4-4564-AA41-EC3B999F69BB_30432836.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/F04CE2A3-BF12-42B4-A598-47F4B78E4DD4_30431492.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/9C8F9BDB-FFEA-4841-B10B-0FCD9309C6D8_30432088.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/8E74B1E2-5772-4060-BE93-98D140E7A6D0_30432767.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/67F509D7-1641-4BC7-A257-4924A9107BDD_30434336.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/0A8B1F5F-8048-45A1-8475-001A5CE04356_30431920.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/0DE788F7-057B-445E-A020-0FC00CD6DFDB_30432103.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/181EA28E-13EC-446C-A5F5-B9A86FDF59BD_30432480.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/8661F3EE-2B60-4F63-B3EC-B230C6889CAE_30433495.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/8D3149A1-43C8-4F06-90FC-6DE70F346DA1_30431351.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/C1CE2371-EFEE-422C-8FD2-BC3D713B372A_30438914.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/C1FBB458-EE1E-4ACA-A977-2229F43BEB11_30432445.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/C6277A69-5053-41AE-9F62-30EEC7A4F1CD_30431307.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/D7FE3DEB-774D-41F5-BFEC-ADB75193E708_30433492.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/69D9A188-8D7C-42FC-9F54-4DDDED01B826_30431136.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/4FB8F9DC-5F49-40F1-88F7-8AE5F7F3E679_30432493.jpg
/Archive/2019/6/28/1460609_resource/FE57AC72-B5FE-493C-9194-2886586D6052_30431566.jpg