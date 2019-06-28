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Konuşmasında eşitlik ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu, “Ayrımcılık yok. Milletçe

biriz. Sevgi ve huzur ortamı inşa edeceğiz” diye konuştu. İstanbul’un “adil” bir kent olacağını söyleyen İmamoğlu, “Kişiye, partiye hizmet, israf bitecek, şehrin kaynakları eşit dağıtılacak. Gece gündüz çalışacağım” dedi.