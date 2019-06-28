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Araklı'da sadece tarihi köprü ayakta kaldı 28 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 11 binanın yıkıldığı, 14 binanın da ağır hasar aldığı, yol ve köprülerin çöktüğü sel ve heyelanlarda, Karadere üzerinde bir tek ayakta kalan asırlık Çamlıktepe kemer taşköprü oldu. Sel sularının çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan köprünün hasar görmemesi dikkat çekti.
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Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiye arama çalışmaları sürüyor.