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‘KÖPRÜ ÇİLE İLE YAPILMIŞ’

Sel hasarının büyük olduğunu anlatan Nurullah Kır da, “Köyde o kadar bina yıkıldı. Sel suları önüne aldığını götürdü buradan ama bizim tarihi taş köprümüz hala yerinde sapasağlam duruyor. Dedelerimizin anlattıklarına göre köprü çile ile yapılmış. O dönemlerde pek imkân yokmuş. Para toplamışlar, sırtlarında dağlardan taş taşımışlar. Şimdi gören herkes köprünün onca felaketten sonra halen daha ilk günkü gibi ayakta durmasına hayret ediyor” diye konuştu.