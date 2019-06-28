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Protez engel değil: Tango ve vals yapıyor 28 Haziran 2019, Cuma (DHA)

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ESKİŞEHİR'de omuriliğin tam kapanmaması hastalığı olan 'meningomyelocele' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 29 yaşındaki Derya Soyiç, 19 ve 22 yaşlarında sağ ayak ve sol bacağını kaybedince taktığı protezlerle dans etmeye başladı. Tango ve vals tutkunu Soyiç, dans etmenin kendisini özgürleştirdiğini ifade ederek, "Bir gün iki ayağım üzerinde dans edeceğim ve insanlar üzerinde kelebek etkisi yaratacağım demiştim, şu anda bunu başardığımı görüyorum" dedi.
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'BİZE BÜYÜK FARKINDALIK KAZANDIRDI'

Dans Okulu sahibi Feyza Orbay ise Derya Soyiç’in çevresine büyük bir farkındalık kazandırdığını ifade ederek, "Derya beni aradığında iki bacağında protez olduğunu ve dans etmek istediğini söyledi. Görüştüğümüzde çok istekli olduğunu da gördüm. Herkesin dans edebileceğini savunuyoruz ve düşünüyoruz. Sonrasında çalışmalara başladık, yaşam dolu Derya sahnelerde dans ediyor. Bize ve çevresine büyük bir farkındalık kazandırdı" diye konuştu.

Ampute dansçı Derya Soyiç ve partneri Koray Orbay, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak gösterilerde de sahneye çıkıp dans ediyor.