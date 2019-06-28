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PROTEZ AYAK VE BACAKLA DANSA BAŞLADI



Dans ve müziğe insanlara yaşam enerjisi verdiği için ve doktorunun Amerikalı bir modeli örnek göstermesi üzerine başladığını ifade eden Derya Soyiç, "Doktorum bana iki ayağı ampute Amerikalı snow board ve dansçı olan bir model gösterdi. Bana inandığını ve benim de yapabileceğimi söyledi. O gün kafamda oluşan tek şey dans etmekti. Dans ve müzik insana yaşam enerjisi verir. Çok güzel bir hayatım var, iki ayağımın olmaması nedeniyle bunu felaket olarak görenlerde oldu. Herkes gibi bir yaşantım var, işe gidiyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. Bunları yaparken sadece iki kat efor sarf ediyorum. Asla dramatikleştirmedim, kimsenin yapmasına da izin vermedim. ‘Neden ben?’ diye hiç sormadım. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Bunlar bizim için çok değerli" diye konuştu.