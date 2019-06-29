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“ Matrix filminin çekilmesi için ürettiği telefon var elimde”



15 yılda 2000 adet telefon koleksiyonu topladığını ifade eden koleksiyoncu ve cep telefonu tamircisi Ekrem Karagüdekoğlu, “ 2 bin civarında telefonum var ama bunların içerisinden bin tanesi nitelikli ve diğerlerinden daha değerlidir. Bu koleksiyon işinin kelime karşılığı tutku değil. Aşk gibi hastalıktan öte bir şey bu iş. Bir tane olsun diye başladım sonra baktım yetmiyor ne kadar varsa hepsini istiyorsun. Bir telefon firmasının özel olarak Matrix filminin çekilmesi için ürettiği telefon var elimde.

