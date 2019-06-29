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40 yaş sonrası yüzde 90 azalıyor 29 Haziran 2019, Cumartesi (DHA)

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Özekinci, kadınlara 'çocuk sahibi olmayı ertelemeyin' uyarısında bulundu. Yaşlanmayla birlikte kadınların yumurta rezervlerinin azaldığını belirten Doç. Dr. Özekinci, "40 yaş sonrası bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. 46 yaşındaki bir kadından yumurta elde edebilirsiniz ancak onun genetik olarak sağlam olma ihtimali yüzde 1’in altındadır" dedi.
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Düzenli adet gören kadının, bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamaması durumunda mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurması gerektiği konusunda uyaran Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özekinci, önemli uyarılarda bulundu. Kadınların üreme oranının 35’ten sonra giderek düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "35 yaş üstündeki kadınlarda ise genellikle bekleme süremiz bir yıl değildir. Bu yaştan sonra hemen 6 ay içerisinde eğer gebelik olmuyorsa onun ardından bu konunun uzmanlarıyla görüşmeleri gerekir" diye konuştu.