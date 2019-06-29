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EN DOĞURGAN OLDUĞU YAŞ 20-29 ARASI







Yumurta kalitesinin azalma nedeninin yaş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "Yaş en temel ve bağımsız faktördür. Bir kadının en doğurgan olduğu yaş 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşta hem yumurta rezervi, hem kalitesi iyidir. 40 yaşından sonra bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. Kadının eğer ailesinde 40 yaş öncesi bir menopoz öyküsü varsa, daha önce herhangi bir sağlık problemi nedeniyle yumurtalık cerrahisi geçirdiyse, her iki yumurtalığı ya da tek bir yumurtalığında çikolata kisti öyküsü varsa bu tür durumlarda mutlaka daha erken kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir" dedi.