Netflix ile ilgili 10 ilginç bilgi
Netflix ile ilgili 10 ilginç bilgi
29 Haziran 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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1. İlk kurulduğunda adı Kibble.com idi.
2. 2018 cirosu on altı milyar dolar.
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3. Tüm dünyada yaklaşık 150 milyon abonesi var.
4. 200 ülkede izlenebilmekte.
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5. Tipik bir Netflix kullanıcısı 2 dakika içinde ne izleyeceğine karar veriyor.
6. Aboneler günde ortalama iki saat Netflix izliyor.
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7. Ayda iki milyar saatlik izleme yapılmakta.
8. 2015’te ABD internet trafiğinin yüzde 36’sını oluşturuyordu.
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9. 2013’te kendi Oscarı’nı düzenledi. The Flixies. 10. Google’dan bir yıl önce 1997’de kuruldu. DVD kiralama yapıyordu.