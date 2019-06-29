Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Netflix ile ilgili 10 ilginç bilgi 29 Haziran 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
1. İlk kurulduğunda adı Kibble.com idi.

2. 2018 cirosu on altı milyar dolar.
Haber görseli
2
3. Tüm dünyada yaklaşık 150 milyon abonesi var.

4. 200 ülkede izlenebilmekte.