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İzel arkadaşı için gönderisinin altına şu notları düştü:



"Dün seni aradım. 'Aradığınız numaraya ulaşılamıyor' dendi. Neyse 'görünce bana mutlaka döner' dedim ama ilk defa dönmedin. Meğer sen dönülmeyen bir yere gitmişsin. İnşallah orası cennetin en güzel köşesidir. Ben hiç senin kadar hayatı seven , mutlu, şer kelimesini bilmeyen birini daha tanımadım. 20 yıldır benim canım kardeşim ve doktorumdun.