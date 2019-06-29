İzel 20 yıllık arkadaşını kaybetti 29 Haziran 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr
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Şarkıcı İzel, 20 yıllık arkadaşının ölümünden duyduğu acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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İzel arkadaşı için gönderisinin altına şu notları düştü:
"Dün seni aradım. 'Aradığınız numaraya ulaşılamıyor' dendi. Neyse 'görünce bana mutlaka döner' dedim ama ilk defa dönmedin. Meğer sen dönülmeyen bir yere gitmişsin. İnşallah orası cennetin en güzel köşesidir. Ben hiç senin kadar hayatı seven , mutlu, şer kelimesini bilmeyen birini daha tanımadım. 20 yıldır benim canım kardeşim ve doktorumdun.
"Dün seni aradım. 'Aradığınız numaraya ulaşılamıyor' dendi. Neyse 'görünce bana mutlaka döner' dedim ama ilk defa dönmedin. Meğer sen dönülmeyen bir yere gitmişsin. İnşallah orası cennetin en güzel köşesidir. Ben hiç senin kadar hayatı seven , mutlu, şer kelimesini bilmeyen birini daha tanımadım. 20 yıldır benim canım kardeşim ve doktorumdun.