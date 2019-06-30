ODTÜ'lülerden yine orantısız zeka: Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu
ODTÜ'lülerden yine orantısız zeka: Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu
30 Haziran 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet törenine her yıl olduğu gibi bu yıl da yaratıcı pankartlar damgasını vurdu.
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Bu yıl açılan pankartlarda yenilenen İstanbul seçimine yapılan göndermeler dikkat çekti.
İşte ODTÜ'nün mezuniyet töreninde dikkat çeken pankartlar:
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