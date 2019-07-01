İtalyan Tenor Alessandro Safina Bodrum'da konser verdi 1 Temmuz 2019, Pazartesi AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde konser verdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Alessandro Safina, sanatseverlerle buluştu.
Carlo Bernini yönetimindeki orkestranın konserinde farklı bestecilere ait eserler seslendirildi. Konserde Alessandro Safina'nın yanı sıra bazı şarkılarda soprano Tea Purtseladze de solo performans sergiledi.
Carlo Bernini yönetimindeki orkestranın konserinde farklı bestecilere ait eserler seslendirildi. Konserde Alessandro Safina'nın yanı sıra bazı şarkılarda soprano Tea Purtseladze de solo performans sergiledi.