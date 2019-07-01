3

Safina, Purtseladze ile düet de yaptı.

Konseri emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ve Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir'in de aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.