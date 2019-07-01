Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Yerleri süpürürken fark etti: Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor 1 Temmuz 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
Haber görseli
2
İlçe merkezindeki kafede çalışan Nurdan Özşafak (20), dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti.