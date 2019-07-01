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Büyükşehir’den emeğe saygı, kadın girişimciye destek





BELMEK kurslarına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Yavaş, Başkentli kadınların üretkenliğini ortaya çıkarmayı, kültür, sanat ve estetik bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.





Kadın girişimcileri destekleyeceklerini ve ürettikleri hediyelik eşyaları Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra satın alacaklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Kadınlarımızın yeni bilgi ve becerileri edinip hem meslek sahibi olmalarını hem de aile ve kent ekonomimizi güçlendirmelerini amaçlıyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda, kadınlarımızın toplumun mimarları olduğunu asla unutmayacağız. Kadınlarımızı iş gücüne ve üretime teşvik edecek projeleri birlikte faaliyete geçireceğiz. BELMEK kurslarımızı daha da geliştirecek, bu kurslarımızın içeriğini daha da güçlendireceğiz. Uygulamaya koyacağımız projelerle Başkent’imizin kadınlar için en ayrıcalıklı kentlerden biri olması için çalışacağız. Çiniden hediyelik eşyaya kadar kadınlarımızın ürettiği bu ürünleri Büyükşehir Belediyesi olarak satın almayı düşünüyoruz artık fabrikasyon almak istemiyoruz. Kadın ne kadar güçlü ise, toplum da o kadar güçlü olur.”