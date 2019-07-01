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Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek 1 Temmuz 2019, Pazartesi (İHA)

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELMEK Yıl Sonu Sergisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
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Başkentli kadınları üretime teşvik ederek, meslek sahibi olmalarını sağlamak ve kendi iş yerlerini kurarak istihdam oluşturmalarının önünü açmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK) aracılığıyla bu hizmeti vermeye devam ediyor.