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Notaların prensesi Nehir yine birinci 1 Temmuz 2019, Pazartesi (İHA)

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Müzik yeteneği 4,5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda birinci gelerek uluslararası ödüllerine bir yenisini ekledi. Genç yetenek, birincilik derecesiyle İtalya'nın en önemli müzik festivallerinden 'Ars Nova Müzik Festivalinde', konser verme hakkını da elde etmiş oldu.
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14 yaşındaki Nehir Özzengin, 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü müzik çalışmalarının hakkını yine verdi. İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde 1'inci gelen Nehir, geçen yıl da yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 1'incilik elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışmasında 2'incilik ve 3'üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışmasında 2'incilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda 2'incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.