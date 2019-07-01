Yaralı karaca tedavi altına alındı 1 Temmuz 2019, Pazartesi AA
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Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.
Kavaloğlu köyü mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca yavrusu buldu.
Kavaloğlu köyü mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca yavrusu buldu.
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Askerler tarafından Destek Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen karaca yavrusu, biberonla beslendi, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Destek Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ercan Demir, karaca yavrusunun köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşündüklerini, omuz kısmında yaralar bulunduğunu söyledi.
Destek Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ercan Demir, karaca yavrusunun köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşündüklerini, omuz kısmında yaralar bulunduğunu söyledi.