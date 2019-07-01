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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Tayyar Koçak, herkese bu konularda duyarlı olması çağrısında bulunarak, "Bu tür yaban hayvanlarının korunması gerekir. Yaralı halde bulunan yaban hayvanlarını mutlaka bize ulaştırsınlar, veterinerimiz gerekli tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğal ortama bırakıyoruz." ifadesini kullandı.