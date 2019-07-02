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İzmir'de kaplumbağa terbiyecisi 2 Temmuz 2019, Salı (DHA)

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İzmir’de fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır'ın (39) iş yerinin önünde bulunan süs havuzu, hayvanseverlerin bakamadığı su kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların zamanla büyüyen kaplumbağalarını, yaşam alanları dar geldiği için süs havuzuna bırakması üzerine, burada onlarcası bir arada yaşamaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kaplumbağaya süs havuzunda baktığını söyleyen Çakır, zaman içinde onları doğaya bırakarak sirkülasyonu sağlıyor.
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Yaklaşık 20 yıl önce beslediği birkaç tane su kaplumbağası için işyerinin önüne süs havuzu yaptı. Havuzu minik bitki ve kütüklerle dolduran Çakır, suyunu sürekli temizleyerek kaplumbağalarını beslemeye başladı. Zaman içerisinde kaplumbağa sahiplenen ancak büyüdükten sonra evdeki yaşam alanı daralan bu canlılara bakamayan vatandaşlar, onları bu süs havuzuna bıraktı. Bu havuzda yıllar içinde 2 binden fazla kaplumbağa yetişti ve Çakır tarafından doğaya bırakıldı. Kaplumbağalara özenle bakan Çakır, iş yerinin önündeki havuzu onlara açmanın mutluluğunu yaşıyor. Mahalle sakinlerinin de ilgi odağı olan kaplumbağalar, haftanın her günü kaplumbağa yemi ve etle besleniyor.