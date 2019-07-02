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Onlar bıraktıkça biz büyüttük



Havuzu öncelikle kendi kaplumbağaları için yaptığını söyleyen Çakır, "Daha sonra insanlar bu havuza ilgi göstermeye başladı. Kaplumbağa sahiplenen vatandaşlar zaman içinde bakamadıkları için burayı uygun görerek hayvanları bırakmaya başladılar. Onlar bıraktıkça biz de büyüttük ve doğaya bıraktık. Bu durum bir gelenek haline geldi, kaplumbağası olan ve bunu duyan, buraya bırakmaya başladı. 20 yıl içinde bu zamana kadar 2 binden fazla kaplumbağa burada yetişti. Havuzdaki sayı 100'ü geçtiğinde onları olması gereken yere, doğaya bırakıyoruz. Bunun için de yakındaki Karagöl ve Sasalı tarafındaki dereleri uygun görüyoruz. Bayram arifesinde 100 kaplumbağayı Karagöl’e bırakmıştık ama kısa süre içinde yine burada 69 kaplumbağa oldu. Bu döngü yıllardır devam ediyor" dedi.