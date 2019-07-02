2

Kalp sağlığında pek çok değişkenin devreye girdiğini ifade eden Dr. Taraktaş, “Genetik, beslenme, yaşam tarzı, stres, kilo fazlalığı, bel çevresinin fazla olması, kolestrol düzeyinin fazla olması vs Kalp hastalıklarında bir şeyler olduktan sonra düzeltmek daha zor oluyor. Hekimler olarak biz işin son noktasındayız, kalp krizleri ve damar tıkanıkları olduğunda devreye giriyoruz. Bazı şeyleri göz göre göre yapıyoruz sigara içiyoruz, aşırı yağlı, işlenmiş ve mayonezli yemekler, fastfood tüketiyoruzBunları hiç tüketmemek olanaklı olmasa da en aza indirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.



Kişinin en iyi doktorunun kendisi olduğunu dile getiren Dr. Murat Taraktaş, “Kişi önce kendine iyi bakacak, yani hayat tarzını değiştirecek, insanlar artık sabah ya da akşam günün uygun saatinde hafif dolu bir mideyle, yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmeli. Akşam televizyon karşısında atıştırmalardan uzak durmaya başlamamız, sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.