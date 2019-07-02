Atlı jandarma plajlarda görevde
Atlı jandarma plajlarda görevde
2 Temmuz 2019, Salı
İZMİR / Cumhuriyet
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İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, sahil beldelerinde görev yapmaya başladı.
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Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitim alan jandarma iki ayrı timle, Seferihisar, Ahmetbeyli, Gümüldür, Özdere ve Selçuk Efes Antik Kentte görev yapacak.
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Atlar ve jandarma ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin emniyet ve asayişi için nöbet tutacak.
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Özellikle sahil ve plaj bölgelerinde devriye gezen Atlı Jandarma Timi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.