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Atlı jandarma plajlarda görevde 2 Temmuz 2019, Salı İZMİR / Cumhuriyet

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İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, sahil beldelerinde görev yapmaya başladı.
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Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitim alan jandarma iki ayrı timle, Seferihisar, Ahmetbeyli, Gümüldür, Özdere ve Selçuk Efes Antik Kentte görev yapacak.