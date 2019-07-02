Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza
2 Temmuz 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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