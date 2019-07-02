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Bu eserin, birçok mozaiğin daha sergileneceği müzenin gözdesi olacağının altını çizen Yastı, şöyle devam etti:



"Antakya'nın antik çağlardaki kent dokusunun bilinir olan kısmı, evlerin ve villaların taban mozaikleridir. Dolayısıyla burada taban mozaikleriyle karşılaşmak bizi hiç şaşırtmadı. Bu eser de bir kere daha Antakya mozaiklerinin Türkiye'nin ve dünyanın en iyi ve en kaliteli mozaikleri olduğunu belgeledi. Buradaki çalışma 17 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Antiokhaeia Antik Kenti'nin çekirdek dokusunda bulunan bir alan. Dolayısıyla burada villalar da kamusal alanlar da vardı. Bin 200 metrekareye yakın tek parça mozaiğin, büyük bir kamusal alanın taban mozaiği olduğunu düşünüyoruz." "Dünyanın tek parça ve en büyük taban mozaiği"

Yastı, geometrik bezemelerle süslü ve birbirini tekrar etmeyen figür içerikli özgün mozaiğin büyük beğeni toplayacağını düşündüklerini ifade etti.



Eserin desen ve kıvrımları bakımından adeta bir kilimi de andırdığına dikkati çeken Yastı, şöyle konuştu:



"Halı gibi kıvrımlı olarak dikkatleri çekiyor. Milattan sonra 526 ve 528 yıllarındaki büyük depremlerin sonucu eser o şekilde kıvrılmış. Kısmen korunmuş kısmen belli yerlerinde tahribat olmuş. Dünyanın tek parça ve en büyük taban mozaiği şu anda Antakya'da ve Müze Otel Projesi'nin Bakanlığımıza ait müze kısmında. Mozaik özgün yerinde sergilenecek ve çok yakın zamanda da ziyaretçileriyle buluşacak."