Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Dünyanın en büyük taban mozaiği görücüye hazırlanıyor 2 Temmuz 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği, 9 yıllık hazırlık sürecinin ardından bu yıl içerisinde ziyarete açılacak.
Haber görseli
2
Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği, 9 yıllık hazırlık sürecinin ardından bu yıl içerisinde ziyarete açılacak.

Merkez Antakya ilçesinde 5 yıldızlı otel yapımı için başlatılan temel kazma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tek parça taban mozaiğinin sergilenmesi için 9 yıldır yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.